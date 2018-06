Bando rouba senhas com celular em caixa Um novo golpe para clonar cartões de banco foi descoberto pela polícia, anteontem à tarde, na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Os criminosos adaptavam um celular no telefone de "emergência" do setor de caixa eletrônico e colocavam um dispositivo para travar o cartão no bocal da máquina. Na hora de ligar para a central de informações, a chamada era desviada para o aparelho dos bandidos, que convenciam as pessoas a fornecer a senha e dados cadastrais. O mecânico Geovani Donizeti da Silva, de 37 anos, foi preso dentro da agência do Unibanco, da Praça Aurélio Lombardi, na Vila Nova Manchester. Uma testemunha desconfiou da atitude do acusado e ligou para a PM. Segundo a polícia, Silva confessou que "fazia parte do esquema", mas que sua função era recolher os dispositivos dos caixas eletrônicos. Silva foi levado ao 31º DP (Vila Carrão) e autuado por furto qualificado.