Bando tenta assaltar carro-forte em SP Por volta da 0h30 de hoje, cerca de 20 homens armados com pistolas e metralhadoras tentaram assaltar um carro-forte da empresa F. Moreira, quando cinco vigias da empresa começavam a repor dinheiro em caixas-eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, localizada em Vila Jaguara, região noroeste de São Paulo, em Pirituba. Segundo a polícia, o bando teria desistido do assalto pois os vigias da empresa de transporte de valores reagiram. Na troca de tiros, um dos seguranças foi baleado na perna e levado ao pronto-socorro de Pirituba, onde passa bem.