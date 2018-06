Bangu 1 terá R$ 160 mil para bloquear celulares O governo federal deverá liberar nesta quinta-feira R$ 160 mil para a instalação de bloqueadores de celular no presídio Bangu I, no Rio de Janeiro, onde os presos instalaram um verdadeiro escritório para comandar o crime organizado. Segundo porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, o secretário nacional de Justiça, João Benedito de Azevedo Marques, telefonou hoje para o secretário de Justiça do Rio de Janeiro, Paulo Sabóia, pondo à disposição do Estado verbas para aquisição do equipamento. Segundo o porta-voz, a verba deve estar disponível a partir de amanhã, quando deverá ser assinado convênio entre a União e o Estado do Rio.