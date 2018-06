Bar do Juarez, no Itaim, é interditado por falta de alvará A Subprefeitura de Pinheiros interditou na tarde de ontem o Bar do Juarez, na Avenida Juscelino Kubitschek, no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo, por falta de alvará de funcionamento. O local, um dos mais conhecidos e lotados da capital, já havia recebido duas multas por não possuir documentação. Na primeira infração, no dia 25 de junho, o estabelecimento recebeu multa de R$ 697 e, em 20 de agosto, foi autuado novamente, em R$ 2.278. Ontem, além de ser multado em R$ 4.554, o Juarez foi lacrado em definitivo com fita amarela e blocos de concreto. A Assessoria de Imprensa da Subprefeitura de Pinheiros informou que o estabelecimento teve por diversas vezes suas mesas e cadeiras apreendidas por obstruir o passeio público, sem autorização da Prefeitura. Além disso, o Ministério Público Estadual (MPE) também enviou à subprefeitura uma série de denúncias contra o bar, feitas por moradores das imediações relacionadas a barulho excessivo. LIMINAR Procurado pela reportagem, o gerente do bar, Araújo Gomes, informou que os advogados do Juarez vão entrar com pedido de liminar para reabrir o local ainda hoje.