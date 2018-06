Barbie-Lula Precisa tomar muito cuidado para não virar bibelô, chaveirinho ou brinquedo na imaginação da opinião pública. Na dureza da crise, o mundo anda tão carente de uma coisa fofa que todo dia elege alguém para brincar de boneca. Destaque nesta semana para as barbies Michelle, Elizabeth II, Obama e Lula nos bastidores da reunião do G-20. A primeira-dama, a rainha e os presidentes mencionados a rigor nada fizeram de especial em Londres para merecer tantos mimos, mas, donos de personalidades surpreendentes, renovam o gosto pela brincadeira no ser humano que não acha mais graça em nada - aí incluídos o Gordon Brown e a Angela Merkel, naturalmente. Lula leva sobre todos os outros a vantagem de ser o cara preferido do Obama, mas, ontem, finalmente, entrou em cena no noticiário uma concorrente à altura: Carla Bruni recebendo Michelle Obama em Estrasburgo, fala sério, não dá vontade de brincar de médico? AÇÃO HUMANITÁRIA Quem vai pagar o tratamento psicológico que decerto vai precisar na adolescência a menina malauiana de 4 anos que nesta semana quase virou filha da Madonna? A Justiça não pode simplesmente negar a adoção e dar o caso de Mercy James por encerrado! BEIJO, ME LIGA! "Qual é o seu e-mail?" Rainha Elizabeth II, despedindo-se de Michelle Obama Dito e feito Às vésperas de sua primeira corrida em 2009 com locução de Galvão Bueno, Rubinho foi punido em cinco posições no grid de largada do GP da Malásia. E tem gente que não acredita em azar. Ô, raça! Um por todos Tasso Jereissati não entende por que foi pego para Cristo entre políticos que alugam jatinhos com dinheiro público, uma vez que tal prática é corriqueira no Congresso. Ou seja, o senador está abdicando do exemplo que porventura possa inspirar no eleitor. Ele é só mais um, ok?! Novo-rico Danuza Leão e Gloria Kalil devem uma resposta ao presidente Lula: "Vocês não acham chique emprestar dinheiro ao FMI?" E aí: é ou não é? Preferência mundial De Miriam Leitão, no Bom Dia Brasil de ontem: "Michelle Obama tem conteúdo!" Ou seja, não foi só o duque de Edimburgo que reparou nas formas da primeira-dama. A própria rainha só fingiu que não viu! Sai de baixo! A partir de hoje - e até quarta-feira - a Coreia do Norte lançará a qualquer momento o tal foguete que tanto amedronta meio mundo. Ainda que só nos reste rezar, não custa nada dar uma olhadinha pra cima ao sair de casa. Já passou! Enfim, o que dizer de uma semana cujo noticiário ressuscitou Jânio Quadros, Joaquim Roriz e Cat Stevens? Deixa pra lá, né? Bom fim de semana a todos! A gente se vê amanhã no Aliás!