Barbiere delatou esquema

No dia 23 de setembro, o Estado revelou o teor de uma entrevista concedida pelo deputado, na qual denunciava que de 25% a 30% dos colegas da Assembleia estavam ganhando dinheiro por meio da venda de emendas. As declarações foram feitas no dia 10 de agosto, ao programa Questão de Opinião (do Canal 21, da Folha da Região, em Araçatuba). Foram 40 minutos de depoimento concedido ao entrevistador Arthur Leandro Lopes. Na gravação, Barbieri disse que não ia citar nomes, porque não era "dedo-duro".

Após o Estado ter revelado as denúncias de Barbiere, o promotor de Justiça Carlos Cardoso abriu um inquérito para apurar o caso. Segundo ele, "o inquérito tem a finalidade, no caso concreto, de apurar eventuais atos de improbidade administrativa".

Foi também após a reportagem que o governo divulgou uma lista parcial das emendas feitas pelos deputados ao Orçamento. O governador Geraldo Alckmin afirmou que aguarda os nomes de parlamentares para iniciar as investigações.