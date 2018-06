Barbosa rejeita reclamação de candidato do Ceará O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou ontem reclamação do candidato a deputado estadual Francisco das Chagas Rodrigues Alves (CE), barrado pela Lei da Ficha Limpa. Advogados do político alegavam que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) descumpriu prazos dos trâmites para que seja remetido ao STF recurso que contesta a decisão do TSE de negar o registro da candidatura de Rodrigues Alves.