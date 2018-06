Barca se choca contra catamarã no Rio Uma barca que fazia a travessia Rio-Niterói se chocou esta manhã contra um catamarã, por causa do forte nevoeiro. As embarcações estavam atracando na Praça XV, no momento do acidente. Lanchas estão fazendo ronda no local para saber se há algum passageiro no mar. Ainda não há informação de feridos.