Barco afunda no Amazonas por causa do mau tempo Exatamente uma semana depois do acidente com o barco Princesa Laura, que causou a morte de 13 pessoas, mais um naufrágio chegou a assustar os moradores de Manaus neste domingo. Quando seguia de Janauacá para Manaquiri, pelo rio Solimões, o barco Mobi Dick afundou e colocou em alerta a Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros. Desta vez, as conseqüências não foram graves. O barco era de pequeno porte e levava cerca de dez pessoas, número bem inferior à capacidade de lotação. Eles tinham saído de Manaquiri para participar de uma festa regional em Janauacá. O acidente ocorreu quando o grupo voltava. Surpreendido por uma tempestade tropical, o Mobi Dick não resistiu à força do vento, emborcou para o lado esquerdo e, segundo os sobreviventes, afundou rapidamente. Não há registro de vítimas fatais e somente um homem, conhecido apenas por Éderson, estaria desaparecido.