Barco afunda no Rio Amazonas; ao menos 7 morrem

Ao menos sete pessoas morreram na noite de segunda-feira, 21, após o naufrágio de um barco que transportava mais de 100 pessoas no Rio Amazonas, entre os municípios de Prainha e Monte Alegre, numa região conhecida como Farol do Peregrino, no Pará.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação passou por Monte Dourado, Almeirim, Prainha e virou quando seguia para Monte Alegre, seu destino final. As vítimas fatais do acidente foram uma mulher e uma criança.

Dezesseis mergulhadores dos bombeiros ainda vasculham o barco à procura de outras possíveis vítimas que possam estar presas nos camarotes. Um helicóptero, um avião e várias embarcações auxiliam os trabalhos de resgate. Porém, a visibilidade no local é muito ruim e prejudica os trabalhos.

As causas do acidente serão investigadas pela Marinha. Até cerca do meio-dia, a assessoria de imprensa do 4º Distrito Naval apurava as informações.