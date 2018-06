Barco com 100 pessoas afunda no AM; 6 estão desaparecidos

Pelo menos 100 pessoas estavam no barco Comandante Monteiro, que afundou por volta da 1h30 desta quinta-feira, 21, no rio Amazonas, segundo informações do Comando geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. De acordo com primeiras informações, o barco colidiu com uma balsa, entre Paraná da Eva e Novo Remando, na região de Itacoatiara, no Amazonas. O barco, de acordo com os bombeiros seguia de Alenquer para Manaus. Das 20 pessoas que estavam desaparecidas até esta manhã, apenas seis, duas crianças e quatro adultos, permaneciam desaparecidas, às 9 horas, de acordo com os bombeiros. As outras pessoas foram resgatadas com vida. Uma equipe do corpo de bombeiros está no local desde o momento do acidente e uma nova equipe foi acionada para ajudar nas buscas.