Barco com produtos contrabandeados é apreendido no Pará

SÃO PAULO - Uma embarcação com produtos contrabandeados foi apreendida na madrugada desta quarta-feira, 16, no porto de Icoaraci, distrito de Belém, no Pará. As mercadorias, entre elas óculos de praia, seriam comercializadas na capital paraense.

Policiais civis da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe) conduziram o barco para outro porto da Avenida Bernardo Sayão, bairro do Guamá, de onde a carga foi retirada e colocada em dois caminhões para ser levada para a sede da Dioe, no bairro da Cidade Velha. Os objetos contrabandeados serão analisados. O caso está sendo investigado pela Delegacia do Consumidor (Decon).