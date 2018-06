Barco é assaltado no meio do Rio Solimões e passageiros ficam presos no porão

MANAUS - Um barco com 150 passageiros e 10 tripulantes foi assaltado no meio do Rio Solimões, no final da manhã de domingo. Oito passageiros foram agredidos com coronhadas e são atendidos em um hospital em Manacapuru, a 70 quilômetros de Manaus.

Os passageiros e a tripulação foram presos pelos piratas no porão da embarcação, onde foram encontrados às 2h da madrugada desta segunda-feira, 8, segundo a assessoria da Polícia Militar.

De acordo com a assessoria da PM, cerca de seis piratas teriam abordado o barco Fênix durante a viagem e roubado dinheiro, joias, lap tops e outros objetos de valor dos passageiros, além de agredir alguns que tentaram reagir. A ação teria durado cerca de uma hora, com os ladrões jogando em sacos os objetos roubados e fugindo no barco onde estavam, além de outro da própria embarcação.

O barco roubado foi abandonado a cerca de 20 quilômetros do local do assalto. Segundo a PM, ainda não há pistas dos autores do assalto. De acordo com a assessoria, cerca de dois ataques de piratas são registrados por semana nos rios do Amazonas, com área de atuação principalmente próxima aos portos da capital.