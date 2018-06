Barco explode e deixa quatro feridos em Recife

SÃO PAULO - Um barco de médio porte explodiu na manhã desta sexta-feira, 6, no cais do porto de Recife, em Pernambuco, deixando quatro pessoas feridas, entre elas três gravemente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 8h45, no armazém 14, onde estava atracado o barco Praia do Sancho, que era usado para o transporte de materiais do Recife à ilha de Fernando de Noronha.

De acordo com depoimento de um dos funcionários do barco, a casa de máquina estava passando por manutenção quando houve uma pane elétrica, causando a explosão.

Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas três gravemente, que foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O outro ferido, Francisco Alves da Silva, de 57 anos, que teve queimaduras leves, foi levado para o Hospital da Restauração.