Barco não tinha registro de passageiros, dizem bombeiros

mando Geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas afirmou, nesta quinta-feira, que o barco Comandante Monteiro, que naufragou durante a madrugada no Rio Amazonas, não seguia a determinação de ter a lista da tripulação e dados com informações sobre todos os passageiros. Por isso, as informações sobre a quantidade de desaparecidos está sendo apurada junto aos sobreviventes resgatados. Bombeiros resgatam 9 corpos do naufrágio no AM O Comando Geral enviou, no final da manhã, uma segunda equipe para auxiliar nas buscas em decorrência do naufrágio. A informação dos bombeiros é de que até as 11h30 ainda havia pelo menos 20 desaparecidos. Já foram encontrados 92 sobreviventes, além dos corpos de duas crianças e duas mulheres. No momento, a equipe conta com dez profissionais no local. A Polícia Militar regional e a Marinha colocaram à disposição do Corpo de Bombeiros embarcações e o governo do Estado do Amazonas solicitou duas viaturas de resgate e um helicóptero do exército para auxiliar nas buscas. O barco Comandante Monteiro seguia de Alenquer (PA) para Manaus (AM) e afundou por volta da 1h30, no rio Amazonas. De acordo com os Bombeiros, a embarcação colidiu com uma balsa, entre Paraná da Eva e Novo Remando, na região de Itacoatiara, no Amazonas.