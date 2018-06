Barco naufraga no Amazonas e deixa dez mortos Pelos menos 10 pessoas - sete crianças e três adultos - morreram neste sábado quando um barco com cerca de 70 pessoas a bordo naufragou no rio Madeira, nas proximidades do município de Humaitá, no Amazonas. Segundo a Capitania dos Portos de Rondônia, a causa do naufrágio foi um forte temporal, muito comum nesta época do ano. De acordo com alguns sobreviventes, o barco navegava com lotação dentro do limite. Uma equipe de busca da Capitania dos Portos está no local, mas ainda não recebeu a relação oficial dos passageiros a bordo do Orlandina. Um grande número de parentes das vítimas esteve na Capitania, em Manaus, a procura informações de parentes que poderiam estar indo para a capital amazonense a bordo do barco.