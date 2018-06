Barco que levava urnas pega fogo

As urnas eletrônicas da comunidade de Cuiuanã, no Amazonas, ficaram danificadas depois de um incêndio no barco da Justiça Eleitoral que fazia o transporte dos equipamentos. O barco pegou fogo por volta das 13h30, enquanto era abastecido. A embarcação levava cinco pessoas e apenas o piloto ficou ferido. Três novas urnas tiveram de seguir para a comunidade de helicóptero. A comunidade de Cuiuanã tem 214 eleitores e a votação transcorreu tranquila, segundo o TRE do Amazonas.