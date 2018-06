Barco vira em Itaúnas e 7 estão desaparecidos no Espírito Santo

Sete pessoas estão desaparecidas após o naufrágio do barco de pesca catarinense Estrela do Mar 4, na madrugada do último sábado, 22, em Conceição da Barra, no litoral norte do Espírito Santo.

Segundo informações do capitão-de-mar-e-guerra Paulo Bessa, o barco, de aproximadamente 25 metros, foi encontrado virado, flutuando com o casco para cima, a cerca de 35 quilômetros da praia de Itaúnas, no balneário de Conceição da Barra.

Três helicópteros da Marinha do Brasil e um da Polícia Militar do Espírito Santo estão ajudando nas buscas, além da Fragata Constituição e dois navios patrulhas, um da Bahia e outro do Rio de Janeiro, segundo o comandante.

De acordo com Bessa, os ventos fortes que atingiam a região no momento do acidente podem ter provocado o naufrágio. Dos 17 pescadores da empresa de pesca Oceânica Ltda, dez conseguiram entrar em um bote inflável e chegar até a praia e passam bem.