Baronesa do Sexo é presa em São Paulo Após oito meses de investigação a Polícia Civil prendeu, anteontem, Mirlei de Oliveira, de 49 anos, conhecida nacionalmente como a Baronesa do Sexo. Mirlei é acusada de agenciar pelo menos 600 mulheres para a prostituição - inclusive internacional. Ela foi pega em seu escritório, na Rua Avanhandava, no centro. O secretário dela, Luiz Apolinário da Silva, de 22 anos, também foi preso. Em 2004, a cafetina já tinha sido detida em Santa Catarina, mas obteve habeas-corpus.