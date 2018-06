Barra Funda está na briga por apoio

Em São Paulo, uma das comunidades inscritas para ser parceira do Unicef na mobilização pelos direitos da criança tem o pior índice de qualidade do ensino básico e poucas vagas na pré-escola, segundo o Observatório Cidadão, do Movimento Nossa São Paulo. Tem ainda 33 problemas de infraestrutura urbana, apontados pelo grupo Nossa Barra Funda, que desde 2007 luta pela revitalização do bairro. O grupo reúne mais de 60 parceiros, entre moradores, líderes locais, comerciantes, empresários, ONGs e escolas de samba da região. Juntos, eles discutem problemas e soluções para a Barra Funda e pressionam o poder público e a polícia. "Um dos problemas é a segurança. Moramos na área da Subprefeitura da Sé, mas o Conselho de Segurança (Conseg) é o de Perdizes, do qual participa a Subprefeitura da Lapa. Então, passamos a ir às reuniões do Conseg do Bom Retiro, do qual a Subprefeitura da Sé deveria participar, mas se recusa. É o fim. A gente pula de Conseg em Conseg e não consegue falar com ninguém", ironiza Marcelo Bregman, morador do bairro que costuma fotografar o que vê de errado. "Levantei 33 problemas gravíssimos de infraestrutura, como calçadas quebradas, árvores ameaçadas e ruas sem asfalto. Elaboramos então um programa de ações e mandamos para a Prefeitura em agosto. Sabe o que eu ouvi? Que só há dinheiro para enxugar gelo", esbraveja. Entre as reivindicações estão uma base da PM e um ecoponto, local para deixar o lixo para reciclagem. Unidos, eles já conseguiram apoio da Prefeitura para mutirões em duas praças. "Eram cheias de ratos", diz Edvaldo Godoy, presidente da Associação de Moradores da Barra Funda. E a primeira unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) e o Centro de Saúde, abertos no ano passado. Em parceria com o Cidade Escola Aprendiz, fizeram oficinas de grafite e mosaico. "O mote do projeto é a articulação entre pessoas e iniciativas existentes", diz Andréa Gracia Fragala, da TGestiona, empresa na Barra Funda que articulou o grupo. ZELADORES O Nossa Barra Funda quer capacitar e contratar moradores de rua para fazer a zeladoria do bairro. Fiscalizariam, por exemplo, o trabalho infantil nos faróis. Se o grupo for selecionado pelo Unicef, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) terá de cumprir essa e outras reivindicações.