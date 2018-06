Barra Funda terá horário noturno até dia 16 de junho A Prefeitura de São Paulo e a Controlar, empresa responsável pela inspeção veicular ambiental na capital paulista, prorrogaram os horários extras de exame no posto da Barra Funda (na zona oeste). Há um mês, essa unidade teve seu horário de funcionamento estendido até as 21h55, de segunda a sábado, e também passou a abrir meia hora mais cedo do que os demais, às 6h30. Os outros cinco pontos de inspeção funcionam das 7 às 19 horas. A medida valeria até esta semana, mas foi prorrogada até o dia 16 de junho, por causa da grande procura, sobretudo no horário noturno. Concessionária responsável pelo programa de inspeção, a Controlar afirmou ontem que a meta de inspecionar cerca de 97 mil carros com placas de final 1 deve ser alcançada até o fim deste mês. Segundo o diretor da concessionária, Eduardo Rosin, a maioria dos 20% de veículos desse primeiro grupo que não realizaram o teste no prazo inicial está se submetendo à vistoria neste mês. A data-limite era 30 de abril. "Os retardatários apareceram e vamos chegar bem próximo dos 100%, da meta que estabelecemos. O comparecimento dos automóveis está dentro das expectativas", afirmou Rosin. A meta de 97 mil carros, fixada pela Controlar em parceria com a Prefeitura, leva em conta uma evasão de 25% da frota de automóveis, referentes a veículos irregulares, não esperados para o teste. Neste mês, realizam a inspeção ambiental veículos com placas de final de 1 a 4. Em 2009, estão obrigados a realizar o teste carros fabricados a partir de 2003, todas as motos e os veículos movidos a diesel da capital. O agendamento para os caminhões, com placas de final 1 e 2, começará no dia 3. DATAS Agendamento: É feito pela página da Controlar na internet, www.controlar.com.br, ou pelo telefone 3545-6868 Cronograma de inspeção, pelos finais de placa: 1. Encerrada a vistoria. 2. Até 31 de maio. 3. Até 30 de junho. 4. Até 31 de julho. 5. Até 31 de agosto. 6. Até 31 de agosto; 7. Início do agendamento do exame em 1.º de junho; 8. Agendamento a partir de 1.º de julho; 9. Marcação a partir de 1.º de agosto; 10. Agendamento a partir de 1.º de setembro