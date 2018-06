Barraca de quermesse desaba e deixa 5 feridos Uma barraca desabou por volta das 21h30 numa quermese que era realizada na Rua Senador Fláquer, na região central de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas ficaram levemente feridas. As vítimas - um homem, três mulheres adultas e uma adolescente - foram levadas para o Pronto-Socorro Central do município.