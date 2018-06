Barradas: ''Vitória sem precedentes no Brasil'' O secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas, divulgou ontem à noite nota oficial sobre a aprovação da lei antifumo. Segundo ele, a medida é uma "vitória sem precedentes da saúde pública no Brasil", seguindo uma tendência mundial, já adotada em cidades como Nova York, Londres e Buenos Aires. "As pessoas vão se adaptar à lei da mesma forma que se adaptaram, ao longo dos últimos anos, à proibição do cigarro em cinemas, teatros, shoppings e aviões. Trata-se de uma questão de mudança de hábito, e neste caso em favor da saúde da maioria da população, que não fuma.'' Barradas ressaltou ser fundamental que os espaços fechados sejam cada vez mais protegidos do cigarro, contribuindo para prevenir o fumo passivo. Com a regulamentação da lei, promete o secretário, haverá fiscalização rigorosa dos espaços públicos fechados na capital e no interior por parte da Vigilância Sanitária.