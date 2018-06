Barragem transborda no Maranhão por causa das chuvas

As chuvas intensas e constantes que atingiram o Maranhão nos últimos dias provocaram o sangramento da barragem do Rio Flores, em Joselândia, na região do Médio Mearim. A estrutura foi contruída na década de 1980 para conter o Rio Flores, que desemboca no Rio Mearim, que já subiu cerca de 10 metros, e evitar enchentes ainda piores que as dos últimos dias.

O transbordamento das águas pode prejudicar ainda mais os municípios que já foram atingidos com a cheia do Rio Mearim, como Pedreiras, Bacabal e Trizidela do Vale, Vitória do Mearim e Arari, de acordo com a Defesa Civil.