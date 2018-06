Barreira desaba e mata 3 crianças em Maceió Três crianças morreram ontem após o desabamento de uma barreira no conjunto Frei Damião, na periferia de Maceió. O acidente ocorreu no fim da manhã, quando as crianças brincavam no local. Morreram soterrados os irmãos William, de 11 anos, e Wellington Rodrigues dos Santos, de 8, e o amigo Alisson Bezerra, de 12 anos. Israel Rodrigues (irmão de William e Wellington), de 6 anos, e Divanildo Alves Correia, de 15, que estavam no grupo, ficaram feridos. Os sobreviventes ajudaram a retirar as crianças soterradas, que chegaram a receber os primeiros socorros dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreram. O conselheiro tutelar Silvânio Barbosa esteve no local do acidente. Segundo ele, trabalhadores da fazenda sempre alertam sobre os riscos de brincar na barreira.