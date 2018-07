Barretos teme possível aumento da dengue Barretos é uma das cidades do Estado de São Paulo com maior número de casos de dengue tipo 1 e 2. De janeiro até agora, foram registrados 3.045 casos, sendo apenas 1 do tipo hemorrágico, sem óbito. Na cidade, há 50 agentes trabalhando diariamente em arrastões. Já foram visitados cerca de 20 mil imóveis. A volta do período de chuvas e do calor aumenta a preocupação da prefeitura com o combate à doença. "A maioria da população ainda não se conscientizou do problema e continua oferecendo condições para formação de novos criadouros", lamentou o Coordenador-Geral do Controle de Vetores do município, Olsírio Aníbal. Barretos tem 104 mil habitantes. A cidade não apresentava qualquer caso de dengue desde julho, mas, na última semana, uma nova suspeita colocou todos em alerta. "O município falhou ao não fazer uma prevenção forte e sistemática. Mas a população precisa colaborar", afirmou Olsírio. São José do Rio Preto, com 380 mil habitantes, registrou, apenas neste ano, 6.786 casos dos tipos 1 e 2. Segundo a diretora regional da Sucen, Sirle Scadar, a cidade registrou novos casos de dengue durante todo o ano. "Não conseguimos o controle nem mesmo durante a estiagem, e este é um problema que teremos que enfrentar por muito tempo", disse Sirle. De acordo com a diretora, aproximadamente 100 agentes trabalham no controle da doença. Até agora já foram visitadas 46 mil casas, e é necessária a nebulização em 33 mil imóveis. "O problema é que em 60% dos locais visitados, uma semana depois os criadouros já estão repostos, por culpa da própria população", disse Sirle. Na região administrativa de São José do Rio Preto, o número de casos chega a 10.253. Nenhum do tipo hemorrágico. A preocupação na região é evitar a entrada da dengue tipo 3, que já foi encontrada no Estado do Rio.