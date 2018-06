Base aliada impede convocação de ''aloprados'' para explicações

Senadores da base aliada rejeitaram ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE), três requerimentos relacionados ao escândalo dos aloprados. Um deles pedia a convocação da ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti - que, segundo a revista Veja, teria participado em 2006 de uma reunião no gabinete do então senador Aloizio Mercadante (PT-SP) com envolvidos na produção de dossiê com informações falsas que o PT tentou divulgar na campanha eleitoral daquele ano. O dossiê visava a atingir José Serra, então rival de Mercadante na eleição ao governo de São Paulo.

Os outros requerimentos convidavam a depor o petista Expedito Veloso, um dos participantes da fracassada operação, e a ex-senadora Serys Slhessarenko (PT-MT), que teria informações sobre a montagem do falso dossiê. Outra tentativa de investigar o esquema foi frustrada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) pelo adiamento da votação dos mesmos requerimentos.

Na ausência do autor dos pedidos, o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias (PR), coube a Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) encaminhar as propostas na CAE.