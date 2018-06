Base da PM é atacada na zona sul de SP Uma bomba de fabricação caseira foi jogada, por volta da 1h15 desta madrugada, contra a base da 1ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar, no pátio do 35º Distrito Policial, no Jabaquara, zona sul da capital. O artefato explodiu próximo à porta da companhia, mas não causou danos materiais nem ferimentos nos policiais que estavam de plantão naquele momento. De acordo com informações policiais, a bomba foi lançada por uma dupla que ocupava uma moto Honda Twister preta. Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e policiais militares fizeram buscas e bloqueios na região. Nenhum suspeito foi detido.