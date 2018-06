Base da Polícia Rodoviária é atacada em Bertioga

SÃO PAULO - Uma base da Polícia Rodoviária Estadual foi atacada na madrugada desta quarta-feira, 4, no bairro de Boraceia, em Bertioga, no litoral sul de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Um veículo, com três ou quatro pessoas, passou em frente à base por volta das 4h e disparou tiros contra a cabine. Apenas um policial rodoviário estava no local. Ele se jogou no chão para se proteger e atirou contra o carro, segundo a Polícia Militar. Os suspeitos fugiram. Ainda não há informação sobre o motivo do ataque.