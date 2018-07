Base jumper brasileiro morre ao saltar de montanha na Itália

TRENTO - O base jumper brasileiro Reginaldo Gomes da Silva Júnior, de 25 anos, morreu ao saltar de uma montanha em Trentino-Alto Ádige, no extremo-norte da Itália, na noite desta quarta-feira, 25. O caso aconteceu por volta das 20h30 (horário local) no Monte Brento, palco de diversos acidentes do tipo. Nesta época do ano (verão), o sol se põe por volta das 21 horas na região.

O brasileiro estava sozinho, e seu corpo só foi encontrado meia hora mais tarde, por alpinistas.

O base jumping é uma modalidade de paraquedismo com saltos a baixas altitudes ou usando wingsuit, uma espécie de macacão "com asas". Silva Júnior teria saltado do Monte Brento com um wingsuit. /ANSA