Básico do básico Com um layout que lembra o de uma banca de revistas, a Banca de Camisetas produz há sete anos estampas irreverentes para uma das peças mais básicas do guarda-roupas. Nos tamanhos PP ao GG, as camisetas custam a partir R$ 35. Sucesso de vendas, o modelo do cartaz de campanha de Barack Obama traz Mussum no lugar do presidente americano (R$ 49). A marca acaba de lançar uma linha de macaquinhos para recém-nascidos. Morumbi Shopping. 5189-4530.