Basset morre depois de salvar dona de ataque de pit bull

Um cão basset morreu nesta quinta-feira, 12, ao defender sua dona, uma menina com três anos de idade, do ataque de um pit bull. O ataque aconteceu em uma residência no bairro Roselândia, na periferia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O pit bull invadiu a moradia e pulou no pescoço da criança, mas o basset avançou contra o pit bull, derrubando-o no chão. Em um rápido movimento, o grande cão se refez e matou com poucas mordidas o basset - que é menor e mais fraco. Com a ajuda de vizinhos, o pit bull foi dominado e levado para o Centro de Zoonose da Prefeitura. A família levou a criança para o pronto-socorro onde foi medicada e liberada. Na segunda-feira desta semana, Carlos Soria Fernandes, 90 anos, também foi atacado por um pit bull quando fazia caminhada no bairro Taveirópoles. Recebeu mordidas nos braços, foi medicado e dispensado.