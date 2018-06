Bastos descarta possibilidade de intervenção federal em SP O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, informou que levará nesta sexta-feira, 14, ao governador de São Paulo, Cláudio Lembo, um novo plano, com um conjunto de novas medidas, em encontro marcado para as 15 horas, no Palácio dos Bandeiras, na capital paulista. Por questão de segurança, Bastos não quis antecipar quais serão as medidas, mas explicou que terão o sentido de aprofundar a colaboração do governo federal "para que São Paulo supere a grave crise de segurança pública." Bastos deu a informação após reunião de emergência, nesta tarde, no Ministério da Justiça, com a cúpula de todos os órgãos de segurança federais e com os comandantes das Forças Armadas. O ministro descartou a possibilidade de intervenção federal em São Paulo. "Não há, no horizonte, a menor possibilidade", afirmou. Ele explicou que a reunião teve o objetivo fazer uma avaliação do quadro de segurança em São Paulo e levantar as medidas de cooperação que serão levadas para a reunião com Lembo. "Temos a firme disposição de intensificar a cooperação no enfrentamento do crime e da situação de insegurança que está aterrorizando o povo de São Paulo, mas não há nenhum um tipo de confronto com o governo do Estado", afirmou Thomaz Bastos. Ele disse que são medidas importantes e que o governador "vai gostar e, certamente, vai querer implementá-las."