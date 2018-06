Bateria da Viradouro desfilará em cima de carro alegórico A Unidos da Viradouro, que será a próxima escola a entrar na Marquês de Sapucaí, trará uma surpresa para a avenida. Ao som do enredo "Viradouro Vira o jogo", a bateria do mestre Ciça vai começar o desfile em cima de um carro alegórico, que representa um tabuleiro de xadrez. No meio do sambódromo, os 300 ritmistas descem para serem substituídos por passistas que farão mímicas de quem toca bateria. O mestre da bateria da Escola de Niterói contou também que haverá várias coreografias, mas não a batida funkeada dos últimos carnavais. A Viradouro, quarta escola a desfilar, já está pronta na concentração e entra logo depois da Mangueira. A agremiação teve problemas com o quarto carro "Castelo de Cartas", no qual há duas torres feitas de cartas de baralho, mas disse que já os solucionou.