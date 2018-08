Pai e filho ficam feridos após batida com caminhão da Marinha na Rio-Santos

RIO - Uma batida entre um caminhão da Marinha do Brasil e uma caminhonete deixou pai e filho feridos na manhã deste domingo, 12. O incidente ocorreu por volta das 10 horas na altura do quilômetro 476 da Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Os bombeiros levaram os feridos para o Hospital Geral de Japuíba, também em Angra dos Reis. As duas vítimas estavam dentro da caminhonete no momento da batida. O motorista do caminhão da Marinha não ficou ferido. A via foi interditada para a retirada dos dois veículos, o que causa lentidão no trânsito do entorno.