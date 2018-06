Batida entre ônibus e trem mata 4 e fere 8 na Paraíba

JOÃO PESSOA - Uma colisão entre um ônibus coletivo da empresa Santa Rita e um trem matou quatro mulheres e deixou oito pessoas feridas, em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. O acidente aconteceu na segunda-feira, 29, em uma passagem de nível, quando o ônibus parou nos trilhos até a colisão.

A confirmação da quarta vítima foi feita na manhã desta terça, 1º, de acordo com o boletim médico do Hospital de Emergência e Trauma. Outras oito pessoas seguem internadas, sendo duas pessoas em estado de saúde considerado grave, e outras seis em estado regular. Entre os internados em estado grave estão uma adolescente de 14 anos e um homem de 53 anos.

Segundo a assessoria de imprensa da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o ônibus estaria parado na linha férrea e o trem teria buzinado várias vezes para alertar que estava se aproximando, mas ainda assim não evitou a colisão. Imagens de câmeras de um estabelecimento comercial confirmaram a versão.

O delegado Antônio Farias vai investigar o caso, mas já informou à imprensa que testemunhas relataram que o ônibus estava há muito tempo parado sobre a ferrovia, e que não houve reação do motorista do ônibus ao alerta sonoro dado diversas vezes pelo condutor do trem.