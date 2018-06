Batismo de alto risco no Congresso

Na prática, Dilma até poderia ter atravessado mais tempo à frente do governo sem precisar expor sua força política como acontecerá nessa votação. Sem definir uma agenda de projetos de interesse do governo dentro do Congresso, a presidente não tinha nenhuma reforma estrutural para debater com deputados e senadores. Uma situação diferente do que aconteceu com Fernando Henrique Cardoso em 1995, quando apresentou reformas que quebravam monopólios e abriam os investimentos em setores como telefonia, petróleo, navegação de cabotagem e gás canalizado, ou com Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, quando tentou aprovar sem sucesso uma reforma previdenciária.

Sem uma agenda desse tipo, a necessidade de reajustar o valor do salário mínimo transformou a proposta no primeiro grande centro de discussão temática do novo governo. E o debate ganhou cores vivas por causa do conturbado processo de acomodação de partidos aliados à frente dos cargos de escalões intermediários.

O tempero da discussão deixa Dilma sob risco de estrear sua administração com uma derrota importante. O governo aceita reajustar o mínimo para R$ 545. Corre o risco de ver o Congresso lhe impor um valor maior. Para evitar isso, os articuladores políticos escolhidos pela presidente abriram até negociações com a oposição. Assim, compensariam, com os adversários, os votos que podem perder dos dissidentes da base.

A estratégia a ser adotada é que o Congresso pode até aprovar um salário maior do que o desejado pelo governo. Mas uma articulação bem conduzida poderá passar a imagem de que o aumento foi resultado de um amplo acordo conciliador.