''Batman'' diz que ficou em casa de policia O ex-PM Ricardo Teixeira Cruz, o Batman, disse ontem na 2ª Vara Criminal de Santa Cruz que ficou na casa do policial André Oliveira, após fugir pela frente do presídio de Bangu, em outubro de 2008. Apontado como líder da milícia Liga da Justiça, ele disse que o armamento apreendido no dia de sua prisão e pelo qual responde a processo é desse amigo.