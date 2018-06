BEA diz que caixas-pretas do voo 447 não indicam panes totais em Airbus

PARIS - Um dia depois de o jornal Le Figaro afirmar que as gravações das caixas-pretas do voo AF 447 inocentavam a fabricante da aeronave, a Airbus, e reforçavam a hipótese de falha humana, as suspeitas seguem repercutindo na França. Nesta quarta-feira, 18, o diretor-técnico do Escritório de Investigação e Análise para a Aviação Civil (BEA), Alain Bouillard, afirmou à agência de notícias France Presse que as gravações não indicam "disfuncionamento maior" no avião, como panes elétricas totais, bloqueio dos motores ou alarmes incompreensíveis.

Veja também:

Teste de DNA permite identificar vítimas do voo 447, diz França

Infográfico: Detalhes da operação de resgate

Passo a passo do acidente com o voo 447

Entretanto, segundo o perito, isso não quer dizer que não tenha havido "disfuncionamentos menos importantes". Na terça-feira, 17, o BEA negou oficialmente que a audição das caixas-pretas tenha permitido descartar a responsabilidade da Airbus.

Resgate. Nos próximos dias, uma nova equipe do navio Ile de Sein partirá de Dacar, no Senegal em direção à região do acidente, onde retomará os trabalhos de buscas de peças do Airbus A330-200 e dos corpos.

A missão principal da equipe, entretanto, será recuperar as peças, que podem esclarecer as causas do desastre, segundo informou Jean Quintard, procurador-adjunto do caso, na última quinta-feira, 12.