Bebê arremessado de carro continua internado no Hospital de Guarulhos

SÃO PAULO - O bebê de 9 meses que foi arremessado do carro durante um acidente na noite de segunda-feira, na Vila Itapegica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, continua internado no Hospital Geral do Município. Segundo informações da assessoria da Secretaria de Saúde, nenhuma lesão foi constatada no menino. Ainda de acordo com a assessoria, a criança passa bem e seu quadro de saúde é estável.

O acidente aconteceu durante uma perseguição policial a três ocupantes de um veículo roubado, por volta das 23 horas de segunda-feira, quando o veículo onde estava a criança foi atingido pelo carro roubado, na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castello Branco. Com o impacto, o menino foi arremessado do carro. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas.