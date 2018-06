Bebê brasileiro seqüestrado por colombiana é entregue aos pais

As autoridades colombianas devolveram para uma índia brasileira, da etnia Ticuna, um bebê que foi seqüestrado por uma colombiana no dia 5 de maio e que acabou resgatado pela Polícia na fronteiriça cidade de Letícia, ao sul da Colômbia, informaram neste sábado, 7, fontes oficiais. O recém-nascido foi seqüestrado na cidade de Tabatinga, no Amazonas, um dia após seu nascimento e permaneceu em poder da colombiana Edith Del Carmen Tirado, que o seqüestrou por 30 dias. Os pais do recém-nascido denunciaram seu seqüestro em Tabatinga e 20 dias depois em Letícia. Nesta cidade colombiana, a polícia local iniciou as investigações e encontrou o bebê em poder de Edith, que disse às autoridades que era seu filho e tinha uma certidão de nascimento - que era falsa. Os testes de DNA, no entanto, indicaram que a criança pertencia à comunidade indígena brasileira, afirmou o comandante da polícia do departamento colombiano do Amazonas, o coronel Héctor Triviño. "Uma vez obtidos os resultados pudemos concluir que efetivamente era o bebê seqüestrado no Brasil", declarou o oficial a jornalistas. Este é o primeiro caso de seqüestrado de um menor de idade em 2008 no Estado do Amazonas, segundo informações da fundação Fondelibertad.