Bebê com anencefalia engorda 250 gramas em uma semana Marcela de Jesus Ferreira, o bebê que nasceu com anencefalia (sem cérebro) em Patrocínio Paulista, na região de Ribeirão Preto, há mais de três meses, engordou 250 gramas em uma semana. Na pesagem feita na terça-feira, 20, pela pediatra Márcia Beani Barcellos, Marcela chegou aos 3,460 quilos. A família Ferreira continua procurando uma casa para alugar na cidade, perto da Santa Casa, mas encontra dificuldades. Mesmo assim, a família não tem pressa para que Marcela tenha alta, visto que há uma atenção especial ao bebê no hospital. "Ela está bem acomodada lá e, numa casa, teria que ter alguém mais ajudando a mãe também", comentou a médica. A situação de Marcela é estável.