Bebê com anencefalia recebe alta hospitalar Marcela de Jesus Ferreira, o bebê que nasceu com anencefalia (sem cérebro), em Patrocínio Paulista, na região de Ribeirão Preto, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira. A menina completará cinco meses de vida nesta sexta. Marcela irá ficar com a mãe em casa, a um quilômetro do hospital, mas terá acompanhamento médico diário. A prefeitura local forneceu o aparelho de oxigênio que ela necessita. O caso de Marcela vem sendo estudado. Em casos de anencefalia, 40% dos bebês morrem durante a gestação. Quarenta por cento sobrevivem um dia e 5%, uma semana. Os médicos disseram acreditar que Marcela sobrevive mais tempo porque tem uma parte maior do tronco encefálico. (Com Fabiana Marchezi)