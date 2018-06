Bebê de 1 ano e 3 meses cai do 3º andar em Santa Catarina

Um bebê de um ano e três meses caiu do terceiro andar de um prédio no bairro Jaraguá do Sul, em Bombinhas, Santa Catarina, na tarde deste domingo, 7. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 16 horas e o menino J.M.S., que caiu de uma altura de cerca de nove metros, teve ferimentos graves. Ele foi levado para o Pronto-Socorro São José de Tijucas, de onde seguiu com o helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. O hospital não informa o estado de saúde da criança, mas os bombeiros, que prestaram os primeiros socorros, suspeitam de traumatismo craniano e fratura na costela. As causas do acidente estão sendo investigadas.