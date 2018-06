Bebê de 11 meses morre afogado em balde no interior de SP Foi sepultado na tarde desta quinta-feira, 23, o corpo de uma menina de 11 meses que morreu durante a madrugada na UTI da Santa Casa de Marília, no interior de São Paulo, para onde foi levada depois de cair dentro de um balde com água e sabão em pó na manhã de quarta, 22. O caso aconteceu no quintal da casa da própria família, no bairro Palmital. A mãe, Júlia Martins, disse que estava ocupada com afazeres domésticos e, quando deu pela falta da filha, a encontrou de cabeça para baixo, dentro do balde, já roxa, sem respiração e pulsação. Auxiliada por vizinhos, Júlia levou a criança até a unidade básica de saúde, distante 100 metros de sua casa. Ali, a médica Edna Flor fez sua reanimação enquanto esperava a equipe de resgate, que a encaminhou ao hospital, onde ela morreu.