Bebê de 11 meses morre eletrocutado em Ribeirão Preto Um bebê de 11 meses morreu eletrocutado, no início da noite de domingo, 4), em Ribeirão Preto. Ele brincava numa banheira, com água, e saiu engatinhando, sem que os pais percebessem. A criança, molhada, segurou o fio de um lavador a jato que o pai usava numa oficina mecânica do lado. Apesar do socorro, após a descarga elétrica, o bebê não resistiu e morreu no Hospital São Francisco.