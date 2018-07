Bebê de 5 meses tem 60 % do corpo queimado Está internada em estado grave num hospital da Zona Leste de São Paulo, a bebê R.B.L., de 5 meses, que teve 60 % de seu corpo queimado em um incêndio na residência da Rua Alto de Santa Helena, 117, na Vila Nova Iorque, na Zona Leste, no final da tarde de sexta-feira. Ela foi salva pela mãe, Israilda Barbosa Lopes, de 23 anos, que seria a principal responsável pelo incêndio. A casa foi totalmente destruída pelas chamas. Ao registrar a ocorrência no 41º DP - Vila Rica, Israilda contou que havia lavado a cabeça e estava utilizando um secador elétrico, que apresentou defeito. Sem retirar o aparelho da tomada e imaginando estar desligado, em conseqüência da falha técnica, ela o deixou sobre a cama e foi à casa de uma vizinha, onde apanharia outro emprestado. Ao perceber que sua casa estava em chamas, a mãe correu salvar a bebê, mas o fogo já havia atingido suas roupinhas provocando queimaduras graves. Socorrida no Pronto-Socorro do Jardim Iva, a criança foi removida para um hospital com unidade para atendimento de queimados.