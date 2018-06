Bebê de grávida morta a tiros no Rio está na UTI

É grave o estado de saúde do bebê da mulher grávida, de 22 anos, assassinada na noite do domingo, 26, em Bangu, no Rio. A menina, nascida de cesariana com 3.400 gramas, está internada na UTI neonatal do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, após apresentar insuficiência respiratória e ser entubada, segundo a Secretaria estadual de Saúde. Veja também: Traficantes matam grávida no Rio; médicos salvam o bebê Os médicos conseguiram fazer o parto na mãe do bebê, Bianca Freitas Loyola, que estava grávida de 9 meses, após ela ser atingida por cerca de cinco tiros. A outra filha dela, de 4 anos, também foi atingida no rosto, mas sobreviveu, segundo informações da polícia. Segundo as informações das autoridades do Rio, a mulher teria sido atingida por traficantes. Bianca teria sido baleada por conta de uma dívida que o companheiro dela, conhecido como "Cachorrão", tinha com o tráfico. Segundo informações do delegado Davi Rodrigues, do 34ºDP, onde foi registrado o caso, o companheiro da vítima conseguiu fugir dos traficantes. A polícia já ouviu algumas testemunhas e investiga a ligação do companheiro da vítima com o tráfico. Ainda não há pistas sobre as pessoas que realizaram os disparos.