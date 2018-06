Bebê desaparece após mãe ser morta no Paraná

SÃO PAULO - Um bebê de 23 dias desapareceu, no Paraná, após a mãe ser encontrada morta em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O corpo da adolescente, de 16 anos, foi encontrado com marcas de estrangulamento no último sábado, 26, em uma estrada de terra. Mãe e filho moravam em Guaratuba, no litoral do Estado. Eles desapareceram depois de serem atendidos em um posto de saúde da cidade.

O pai da criança foi ouvido pela polícia na terça-feira, 29. A polícia faz buscas para tentar encontrar o bebê. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais.