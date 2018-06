Bebê desaparecido após mãe ser morta aparece em hospital no PR

SÃO PAULO - O bebê, de 23 dias, que estava desaparecido desde a última semana, após a mãe ser encontrada morta em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, pode ter sido localizado nesta quarta-feira, 30, em Guaraniaçu, também no Paraná, a cerca de 400 quilômetros de São José dos Pinhais.

Segundo a polícia, a criança foi internada em um hospital em Guaraniaçu, no fim da noite desta terça-feira, 29. De acordo com o Hospital Nossa Senhora de Fátima, o bebê foi encontrado pelo frei da paróquia de uma das igrejas da cidade, por volta das 19h30 de ontem.

A polícia foi acionada e resgatou a criança, que foi levada para o hospital, sem ferimentos. Segundo o hospital, o estado de saúde da criança é bom.

Até as 12 horas de hoje, nenhum dos familiares da criança desaparecida havia comparecido ao hospital para o reconhecimento, segundo o hospital. A polícia vai investigar quem teria deixado a criança em frente à igreja.

Histórico

O corpo da adolescente de 16 foi encontrado com marcas de estrangulamento no último sábado, 26, em uma estrada de terra. Mãe e filho moravam em Guaratuba, no litoral do Estado. Eles desapareceram depois de serem atendidos em um posto de saúde da cidade. O pai da criança foi ouvido pela polícia na terça-feira, 29.